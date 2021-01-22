В ходе холодной войны соотношение сил между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Советским Союзом резко изменилось. В разные моменты война могла бы разворачиваться по-разному сценарию и на разных площадках, включая Центральную Европу, Арктику, Северную Атлантику, Дальний Восток и даже космос. По большей части изменения в силах каждой из сторон происходили медленно, лишь с несколькими значительными сдвигами из-за технического прогресса.

Таким образом, стоит посмотреть, как война велась бы на разных точках военных действий и как стратегии Соединенных Штатов и Советского Союза повлияли бы на эволюцию преимущества.

Имея это ввиду, можно изучить баланс в море во время правления президента США Джимми Картера. Если бы война разразилась в конце 1970-х, какую роль сыграл бы советский флот? Статья опубликована на страницах иностранного издания National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Битва за Атлантику

Военно-морской флот США (ВМФ США) долгое время считал, что советский военно-морской флот будет играть важную роль во время Третьей мировой войны, по существу аналогичную роли немцев в Первой и Второй мировых войнах. Во-первых, советские подводные лодки попытаются проникнуть в Северную Атлантику через брешь в Фареро-Исландском рубеже (ФИР), узком месте в открытом море между сухопутными массивами Гренландии, Исландии и Соединенного Королевства. Во-вторых, советские подводные лодки нанесут ущерб трансатлантическому шоссе, связывающему Соединенные Штаты с остальной частью НАТО. Советский ВМФ располагал достаточным количеством как атомных, так и дизель-электрических подводных лодок (SSBN), чтобы преследовать корабли НАТО, атомные ракетные подводные лодки и авианосные боевые группы, но НАТО тоже имело туз в рукаве. Речь идет о полном воздушном прикрытии над ФИР, а также большом количестве подводных лодок и специальных надводных противолодочных кораблей. В третьей битве за Атлантику НАТО было более чем готово к победе. До конца 1960-х годов советским подводным лодкам с баллистическими ракетами не хватало дальности действия по сравнению с аналогами из НАТО, и они были бы чрезвычайно уязвимы для поражения средствами противолодочной обороны (ПЛО) на пути к Атлантике.

Советский надводный флот, хоть и вырос после Второй мировой войны, должен был играть относительно спокойную роль. В основном он пытался избежать разрушения от подводных лодок НАТО и американских авианосных групп. Советский флот постоянно страдал от географических проблем и был разделен на четыре отдельных, взаимно неподдерживаемых флота, два из которых не могли попасть на основные точки военных действий.

Бастионы

Вместо этого советский флот был больше ориентирован на стратегию «бастиона», предназначенного для защиты районов патрулирования подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами от нападения сил НАТО. Разработанная в ответ на опасения по поводу неспособности советских сил SSBN доставлять свое оружие к целям в Соединенных Штатах, стратегия бастиона была сосредоточена на сдерживании и отражении вторжений подводных лодок НАТО в районы патрулирования. Новые российские подводные лодки проекта 667Б (кодовое название НАТО «Дельта») начали поступать на вооружение в 1972 году, что дало советскому флоту возможность наносить стратегические удары на расстоянии от США и, таким образом, сделало опасный переход через ФИР ненужным. Поступление на вооружение этих лодок также помогло открыть новую эру в советской военно-морской стратегии, которая была сосредоточена на защите арктических регионов от вторжения НАТО.

НАТО не спешило осознавать актуальность изменения интереса СССР к противолодочным платформам, хотя некоторые начали предупреждать об этом даже в конце 1960-х годов. Но советские военно-морские платформы, хотя и не были однозначно полезными для оборонительной роли, действительно имели смысл в контексте противолодочных операций. Вертолетным крейсерам класса «Москва» («Москва» и «Ленинград») не хватало надводной и противовоздушной обороны, но они несли достаточно противолодочных вертолетов, чтобы создавать проблемы для подводных лодок НАТО в составе более крупной оперативной группы. На протяжении 1970-х годов Советский Союз ввел в строй большое количество противолодочных крейсеров и эсминцев, предназначенных для поддержки стратегии бастиона. Крейсеры типа Кинда и Креста I, оптимизированные для ведения надводной войны, быстро сменились крейсерами Креста II и Кара, которые сконцентрировались на противолодочной войне.

«Киев», первый в своем классе тяжелых авианесущих крейсеров, достиг Северного флота в 1976 году. Оснащенный истребителями Як-38 и набором противолодочных вертолетов, «Киев» мог бы стать ядром бастиона. Оперативная группа обороны предназначалась для сдерживания надводных кораблей и патрульных самолетов НАТО, а также для охоты на подводные лодки НАТО.

Другие миссии

СССР также был обеспокоен атаками американских авианосных групп на порты и другие военные объекты. Для внутренней обороны у СССР было большое количество патрульных катеров с ракетным вооружением класса «Комар» и «Оса», а также дизель-электрических подводных лодок. Советскому флоту в этом помогала существенная поддержка со стороны тяжелых бомбардировщиков, которые могут атаковать американские авианосцы с использованием крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности. К концу 1970-х годов в составе ВМФ СССР имелись не только дальние самолеты Ту-16 «Барсук» и Ту-95 «Медведь» (последний использовался в основном для разведки и противолодочной обороны), но и значительное количество бомбардировщиков Tу-22M, занимавшихся обнаружением и поражением американских авианосных группировок.

В Черном море советский военно-морской флот мог атаковать Турцию вдоль ее протяженной открытой береговой линии, возможно, надеясь по максимуму вывести страну из войны. Близкие базы и значительная поддержка с воздуха дали бы СССР серьезное преимущество, хотя им нужно было бы позаботиться о том, чтобы не отвлекать слишком много ресурсов от основной линии атаки на центральном фронте НАТО. Балтийский флот играл бы аналогичную роль в содействии атакам на Данию и южную Норвегию. Более того, пятая оперативная эскадрилья, действующая в Средиземном море, несомненно, могла раздражать южный фланг НАТО, но Италия и Франция, поддерживаемые Соединенными Штатами, имели значительные преимущества. В Тихом океане у СССР было достаточно военно-морских и воздушных средств для поддержания бастионов SSBN, а также для угрозы нападения на Японию или Южную Корею. И, конечно, некоторый процент советского подводного флота рискнул бы пройти через ФИР, хотя бы для того, чтобы запугать НАТО.