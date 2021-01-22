Четыре новейшие атомные подлодки, которые вскоре поступят на вооружение ВМФ России, уже сейчас называют неприятным сюрпризом для американской противоракетной обороны. Все дело в том, что они станут носителями беспилотных аппаратов «Посейдон».

Эти аппараты можно назвать «торпедами судного дня». Благодаря невероятной ядерной мощи они способны уничтожать авианосцы потенциального противника и стирать с лица земли крупные прибрежные города. Россия строит специально для них не только атомные субмарины, но и подводные базы, которые будут незаметно хранить смертоносное оружие до нужного часа.

Издание Forbes, статью которого перевела “ПолитРоссия“, сообщает, что первой на вооружение флота попадет подводная лодка «Белгород», которая способна нести сразу шесть беспилотных аппаратов «Посейдон». За ней последуют еще три субмарины проекта 09851 «Хабаровск».

Именно «Посейдон» станет последней надеждой России в возможной ядерной войне против США. По той простой причине, что даже если американские ПРО каким-то чудом собьют все баллистические ракеты с ядерными головками, избежать кары им все же не удастся. Потому что обнаружить «торпеды судного дня» точно не удастся и они успеют поразить все цели на побережье США.