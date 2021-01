Инсайдеры отмечают, что над следующей Star Wars: Knights of the Old Republic или ее перезапуском не трудятся специалисты Electronic Arts или ее студий, включая BioWare.

Согласно имеющимся данным, раскрытым сразу несколькими информаторами, над переосмыслением культовой ролевой серией трудится малоизвестная студия. В настоящее время трудно сказать, что именно представляет собой этот проект. Ранее ходили слухи, что он объединит истории обеих частей KotOR и сделает их частью нового канона.

Появилась также информация, что в производстве сейчас находится таинственная игра, рассказывающая об охотнике за головами. Ее могут разрабатывать как в Ubisoft, так и в EA. Последняя точно готовится выпустить еще несколько творений по «Звездным войнам», но большинство из них не относятся к масштабным AAA-играм.