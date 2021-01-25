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Под китайским брендом Redmi, дочерней компании Xiaomi, будет выпущен первый мобильный гаджет для геймеров по сравнительно низкой цене.

В текущем году данная компания собирается сконцентрировать усилия на киберспорте, поэтому она создаст новый флагман, предназначенный для игроков. Ранее Redmi не предлагала своим покупателям подобные смартфоны. К тому же отмечается, что новый девайс будет предлагаться по цене, от которой невозможно отказаться – это намекает на малую стоимость аппарата.

Технические характеристики новинки неизвестны. Отмечается лишь, что на нем будет установлен чипсет Dimensity 1200. Речь идет о 8-ядерном процессоре производителя MediaTek, созданном по 6-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 9-ядерным ГПУ под названием Mali-G77 и поддерживает сети пятого поколения.

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