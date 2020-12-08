Диалог персонажей фильма Monster Hunter о «китайских коленях» стал причиной остановки проката в Поднебесной империи. Предполагается, что фраза напомнила давно забытую расистскую песню:

«Chinese, japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»)

Во время контрольного просмотра цензоры КНР все же приняли решение дать фильму шанс. Они пропустили его, не обратив внимание на шутку. Однако такой юмор возмутил зрителей, которые сразу же после премьеры обрушили на картину лавину критики в социальных сетях.

Режиссер «Охотника на монстров» Пол У. С. Андерсон заявил, что фильм должен был объединить зрителей всего мира, однако из-за какой-то шутки вдруг очутился в эпицентре скандала. Он принес свои извинения жителям Китая.

Высказалась по поводу скандала и исполнительница главной роли Милла Йовович. Она заявила, что создатели картины виноваты сами, так как не обратили внимание на расистский подтекст шутки.