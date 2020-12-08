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Башкирия получила 1200 доз препарата «Спутник V» и готова начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Ирина Кононова, представляющая республиканский Минздрав, заявила, что сначала прививки будут делаться педагогам, медикам и сотрудникам правоохранительных органов, которые входят в группы риска.

Кроме того, вакцинироваться смогут все жители Башкирии, которым уже исполнилось 18 лет и нет шестидесяти. Исключение составят те, у кого имеются противопоказания – период вынашивания ребенка и лактация, обострение каких-либо хронических недугов и инфекционные заболевания.

Кононова подчеркнула, что вводить вакцину придется два раза с промежутком в 21 день. Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегала россиян от употребления спиртного за две недели до и в течение 42 дней после первой инъекции.

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