В январе 2019 года ВМФ США ввел в эксплуатацию второй высокотехнологичный эскадренный миноносец Zumwalt – эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (USS) Michael Monsoor. Третий и последний, USS Lyndon B. Johnson был спущен на воду в декабре 2018 года и будет сдан в эксплуатацию в 2022. Об этом пишет иностранное издание National Interest, перевод статьи представлен discover24.ru.

Традиционно боевые корабли предназначены для выполнения определенных задач. Но передовой Zumwalt был кораблем без определенной миссии, особенно после того, как закупка сверхдорогих боеприпасов для его основной системы вооружения была отменена. Спустя годы и миллиарды долларов флот, возможно, вышел на финишную прямую.

В период после окончания холодной войны в 1990-е годы ВМС США не хватало аналогов в открытом море, поэтому они задумали надводные истребители следующего поколения для поражения прибрежных целей. Поскольку ВМФ постепенно отказался от своего последнего линкора, он решил, что на его следующем эсминце должны быть установлены орудия дальнего действия, которые могли бы обеспечить более экономичную поддержку военно-морского огня, чем запуск крылатых ракет «Томагавк» стоимостью в миллион долларов.

В 2000-х годах продолжалась разработка эсминца DDG-1000, объединяющего все мыслимые технологии следующего поколения. Военно-морской флот пообещал Конгрессу создать эсминец большего размера, для которого потребуется всего 95 человек вместо 300 благодаря автоматизации, с достаточным пространством и мощностями по выработке электроэнергии для развертывания рельсотрона и лазерного оружия. Новые боевые корабли будут более скрытными, чтобы избежать атак противника, и будут иметь скорострельные орудия с дальностью 185 км для продолжительной бомбардировки наземных целей. Тридцать два DDG-1000 должны были прийти на смену эсминцу класса Arleigh Burke.

Головное судно USS Zumwalt приобрело футуристические формы. Корпус оказался шире в области ниже ватерлинии, что помогло уменьшить сечение радара 190-метрового судна до сечения небольшой рыбацкой лодки. Асинхронные двигатели корабля генерировали колоссальные 58 мегаватт электроэнергии, чего было достаточно для питания всего 17,6-тонного корабля благодаря интегрированной энергетической системе. Электродвигатели и охлаждаемый выхлоп также снижают инфракрасную и акустическую сигнатуру эсминца. Новая общая вычислительная среда корабля объединила в сеть все системы, сделав их доступными с любой консоли на судне.

Помимо скорострельных орудий, Zumwalt обеспечили 80 ячейками вертикального пуска ракет Mark 57, рассредоточенных по носу и корме, чтобы минимизировать вторичные взрывы. Они могут нацеливаться и запускать крылатые ракеты наземного действия «Томагавк», противолодочные ракеты ASROC или четыре блока зенитных ракет средней дальности Evolved Sea Sparrow. Просторная посадочная площадка и ангар Zumwalt могут вместить до трех вертолетов MQ-8B или два вертолета MH-60R, которые могут нести противотанковые ракеты или торпеды Hellfire. Эсминцы также могут похвастаться мощным гидролокатором с двойной полосой пропускания для отслеживания подводных лодок, но не имеют торпедного вооружения, которое есть у Arleigh Burkes.

Экипаж эсминца из 150 человек и авиационного отряда из 28 человек более чем на 50 процентов превышает первоначально обещанное количество, но в два раза меньше показателей эсминца Arleigh-Burke. Тем не менее некоторые эксперты опасаются, что состав экипажа оставит слишком мало резервов на случай, если суда получат боевые повреждения.

В самом деле, к 2008 году ВМС больше не уделяли особого внимания бомбардировкам более слабых в военном отношении стран. Скорее, они рассматривали проблему, создаваемую быстро растущим надводным и подводным флотом Китая, а также распространением смертоносных противокорабельных баллистических и крылатых ракет.

Хуже того, усовершенствованная оружейная система Zumwalt даже не работала так хорошо, имея две трети прогнозируемой дальности. Кроме того, его ракетные снаряды LRLAP с GPS-наведением стоят 800 тыс. долларов каждый, почти так же дорого, как более точные, дальнобойные и более мощные крылатые ракеты. ВМС наконец отказались от безумно дорогих боеприпасов, оставив Zumwalt с двумя огромными орудиями, из которых нечем стрелять.

Снижение рейтинга

Несмотря на хорошо известные трудности разработки военных систем следующего поколения, Zumwalt был продан Конгрессу на основании нереалистичных оценок минимальной стоимости. В конце концов, расходы на программу превысили бюджет на 50%, что привело к автоматической отмене в соответствии с законом Нанна-МакКарди.

Уже к 2008 году ВМС стремились отказаться от строительства Zumwalt в пользу приобретения эсминцев Arleigh Burke Flight III с возможностями защиты от баллистических ракет. Сенатор штата Мэн Сьюзан Коллинз, тем не менее, уговорила начать строительство третьего эсминца, чтобы сохранить работу верфи Bath Iron Works в ее штате.

Каждый Zumwalt теперь стоит 4,5 миллиарда долларов, в дополнение к 10 миллиардам долларов, потраченным на разработку. Как и проблемный F-35 и Littoral Combat Ship, рост стоимости Zumwalt был вызван стремлением ВМФ интегрировать совершенно новые технологии, которые одновременно разрабатывались. Окончательный дизайн даже не был принят к моменту начала строительства в 2009 году. Гибридная электрическая система оказалась особенно сложной для интеграции, что привело к поломке Zumwalt при пересечении Панамского канала в ноябре 2016 года.

Спустя почти десять лет после того, как он был заложен, в отчете Счетной палаты правительства за 2018 год было отмечено, что только пять из 12 ключевых технологий Zumwalt были воплощены. Как ни странно, корабли даже официально «поставили» без боевых систем. Головной корабль, введенный в строй в 2012 году, не будет готов к эксплуатации до 2021 года.

Необходимость сдерживать безудержные расходы привела к резкому понижению рейтинга. Вместо того чтобы сочетать мощный поисковый радар SPY-4 с радаром наведения высокого разрешения SPY-3, ВМС отказались от первого и перенастроили SPY-3 для управления обширным поиском. Это сэкономило 80 миллионов долларов на каждом корабле, но значительно снизило возможности воздушного поиска.

Однако в настоящее время у Zumwalt есть только ракеты противовоздушной обороны Evolved Sea Sparrow с дальностью действия 48 км. В лучшем случае этого достаточно только для местного прикрытия. Хотя ракетные элементы Zumwalt совместимы со стандартными ракетами большей дальности, они зависят от боевой системы Aegis Combat System, которой нет у Zumwalt. А последние системы оружия ближнего боя Zumwalt были понижены с 57-миллиметровых пушек до гораздо менее эффективных 30-миллиметровых.

Даже поперечное сечение радара эсминца было уменьшено, чтобы сократить расходы, за счет использования более дешевой стали для рубки и включения датчиков без ограничений магнитного поля.

Недолгая работа

У эсминцев не хватало боеприпасов для орудий, противокорабельных ракет, противолодочных торпед и ракет ПВО большой дальности. Кроме того, у Zumwalt было меньше ячеек для размещения ракет наземного нападения, чем у эсминцев Arleigh-Burke (96), крейсеров типа Ticonderoga (122) или подводных лодок с крылатыми ракетами класса Ohio (144). Все они были дешевле, а последний более скрытным.

Даже незаметный корпус эсминца не предлагает явное преимущество, если его будут использовать для сопровождения или потребуется эскорт из незаметных кораблей. А поддержание в рабочем состоянии класса всего из трех судов означало очень высокие накладные расходы на обучение и содержание каждого отдельного судна. Таким образом, многие аналитики предполагают, что карьера Zumwalt может оказаться недолгой.

Zumwalt нуждался в новой миссии, даже если это означало бы необходимость дополнительных денег. В декабре 2017 года ВМС объявили, что этот класс будет специализироваться на «надводном ударе», то есть на выслеживании других кораблей.

Эсминцы будут модифицированы для стрельбы новыми дозвуковыми противокорабельными ракетами Maritime Tomahawk Block IV и ракетой SM-6 с активной радиолокационной системой самонаведения. Последняя может обеспечивать противовоздушную оборону большой дальности (до 240 км) и имеет дополнительную способность наземного или морского нападения. По сравнению с «Томагавком» SM-6 имеет гораздо меньшую боеголовку массой 63,5 кг, но ее максимальная скорость позволяет работать на перехват. В конце концов, могут быть разработаны более дешевые боеприпасы для бесполезных в настоящее время орудий, или они могут быть заменены на дополнительные пусковые установки для ракет или даже будущие рельсотроны или оружие направленной энергии.

Роль в наземной войне может наилучшим образом задействовать скрытные возможности Zumwalt, позволяя ему опережать флот и проникать в зоны, куда доступ запрещен, где угрожают противокорабельные ракеты большой дальности. Он может подобраться ближе к боевым кораблям противника, прежде чем запустить свои собственные ракеты, не давая времени отреагировать.

Военно-морской флот также работает над созданием сети датчиков между своими подводными лодками, надводными кораблями, вертолетами, патрульными и боевыми самолетами с помощью технологии «совместного взаимодействия». Таким образом, одна из стратегий может предполагать использование удаленного «корректировщика», который генерирует данные о наведении с помощью активного радара, а затем передает их на обнаруживающий датчик Zumwalt для нанесения удара.

Стоимость текущих обновлений, как сообщается, составляет 90 миллионов долларов, сумма, которая может оказаться полезной, если поможет окупить некоторую стоимость после того, как 22 миллиарда долларов были потрачены на амбициозную, но неудачную концепцию корабля.