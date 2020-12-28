Генерал-лейтенант Александр Леонов, возглавляющий войсковую ПВО ВС России, рассказал, что армейское руководство должно вынести важный урок из боевых действий на территории Сирии и Нагорного Карабаха. По его словам, он заключается в том, что необходимо как можно скорее создавать комплексы противовоздушной обороны для противодействия беспилотникам вероятного противника.

Генерал отметил, что именно ударные дроны сделали победу Азербайджана реальной. БПЛА небольших размеров совершенно незамеченными для ПВО подходили на расстоянии удара к военным объектам и боевой технике.

В России в программу большинства учений уже включена отработка противодействия БПЛА. Так, военнослужащие обучаются сбивать дроны из стрелковых видов оружия, а комплексы ПВО настраиваются таким образом, чтобы вычислять практически незаметные цели на большой и малой высотах.

Помимо этого, в учениях задействуются и системы РЭБ, которые способны на большом расстоянии обнаруживать БПЛА и подавлять сигналы их электронного оборудования. Благодаря этому разрывается связь между дроном и оператором, что делает беспилотник бесполезным.