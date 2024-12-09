При планировании путешествий туристам важно учитывать не только привлекательность направления, но и уровень безопасности в выбранных местах. Эксперт туристической отрасли Тариел Гажиенко составил список городов, где криминогенные риски могут быть особенно высоки, и дал рекомендации, как избежать неприятностей.

Первое место в антирейтинге заняла столица Венесуэлы — Каракас. Гажиенко отметил, что в этом городе туристы часто становятся объектами нападений и ограблений. Осматривать достопримечательности он советует только в составе организованных групп, избегая прогулок в одиночку.

Вторым в списке стал один из популярных среди россиян городов — Гавана, столица Кубы. Здесь особенно распространены грабежи и мошенничество. Эксперт рекомендует быть предельно внимательными, особенно в вечернее время, и воздерживаться от излишней демонстрации ценных вещей.

Третью строчку занимает индийский Дели. Гажиенко предупреждает, что в этом городе туристы, особенно одинокие путешественницы, часто становятся жертвами обмана. Местные жители придумывают сложные схемы, чтобы получить деньги или ценные вещи, поэтому важно быть настороже и избегать подозрительных предложений.

Четвёртое место досталось Багдаду, столице Ирака. Несмотря на древнюю историю и культурное наследие, город остаётся одним из самых опасных для туристов из-за высокого уровня преступности и нестабильной обстановки.

Замыкает пятёрку испанская Барселона, известная своими карманниками. По словам эксперта, кражи личных вещей здесь происходят даже в людных местах, таких как метро и туристические достопримечательности. Гажиенко советует туристам всегда держать свои вещи под контролем и не оставлять их без присмотра.

Эксперт подчёркивает, что грамотное планирование и соблюдение элементарных мер предосторожности помогут избежать проблем во время путешествий. Внимательное отношение к своему окружению, отказ от рискованных маршрутов и соблюдение рекомендаций местных властей значительно снижают вероятность столкнуться с неприятностями.