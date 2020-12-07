Cyberpunk 2077: ожидания и реальность

Игра “Cyberpunk 2077” успела стать самым желанным продуктом игровой индустрии ещё до своего официального релиза. Что и говорить, данные аналитиков – уже впечатляют. Речь о опубликованных изданием Bloomberg прогнозов, в которых игре сулят почти 30 млн продаж уже за первый год.

Впрочем, указанное число вполне оправдано, ведь доступна игра будет, в том числе, и на консолях PS4 Pro и PS5.

Правда излишняя популярность в итоге вышла игре боком, ведь ещё до её выхода многие люди умудрились в ней разочароваться. В этой статье я объясню, почему завышенные ожидания — это плохо, а также расскажу о своём способе борьбы с этим негативным явлением.

Синдром завышенных ожиданий

На самом деле, синдром завышенных ожиданий — это реальный медицинский термин. С данной проблемой люди регулярно обращаются к психоаналитикам. Суть заключается в том, что люди предъявляют какие-то непомерные требования либо к себе, либо к окружающим. И эти требования, в свою очередь, порождают завышенные ожидания, которые, зачастую не оправдываются. Это доставляет разочаровавшимся моральные страдания. Именно с этим многие фанаты польской студии сталкиваются на протяжении последних лет.

Когда отгремела игра “Ведьмак 3”, его разработчики получили всевозможные лавры и ощутимо пополнили свою казну за счёт продаж игры. Кроме того, они завоевали неподдельную любовь фанатов. Многие из них надеялись, что следующей игрой студии, конечно, станет четвёртая часть приключений ведьмака. Однако, создатели сообщили, что разрабатывают игру в мире киберпанка. Многие в тот момент были сильно разочарованы, но студия быстро успокоила своих фанатов, заявив, что над созданием игры “Киберпанк 2077” они работают также целеустремлённо и вкладывают в разработку всю душу. Кроме того, они якобы набрались опыта и уже не допустят прошлых ошибок.

В принципе, кроме трейлера, вышедшего ещё в 2013 году, об игре было мало что известно. Со временем информации становилось всё больше. Колоссальный же всплеск интереса игроков вызвала презентация игры, которая прошла в рамках выставки Е3 в 2019 году. Увидев на сцене потрясающего Киану Ривза, который лично представил новое творение поляков, у публики просто сорвало крышу. Трейлер демонстрировал впечатляющий уровень графики, проработанные живые улицы городов, харизматичных персонажей, ну и самого Киану Ривза, примерившего на себя образ лидера рок-группы. Сложно представить, сколько тысяч предварительных заказов было сделано в этот день. Интернет просто взорвался.

Однако, эта презентация в итоге вышла скорее боком студии. Конечно, они не слабо подогрели интерес общественности к своему продукту и даже те люди, которые были далеки от игровой индустрии, в итоге заинтересовались этим проектом. Даже российские СМИ не обошли тему киберпанка стороной.

Близился релиз. Студия не спешила выдавать новую информацию, но игроки, сделавшие предварительный заказ, с улыбкой на лице потирали руки, подобно вкладчикам банка, ожидающим свои дивиденды. Казалось, что может пойти не так?

Игру разрабатывают опытные, коммерчески успешные разработчики. Показанные трейлеры и обещания разработчиков внушали уверенность в настоящую игру мечты. И в этот момент у многих людей зародился упомянутый ранее синдром завышенных ожиданий.

По мере появления подробностей об игре, геймплейных роликов, интервью данных сотрудниками студии, каких-то утечек и слухов, число людей, ещё вчера боготворивших компанию, а сегодня разочаровавшихся в них, неумолимо росло. В первую очередь игроков расстроило намерение разработчиков сделать игру от первого лица. Другие ещё вчерашние фанаты оказались недовольны тем, что студия отказалась от добавления, анонсированного ранее метро и тюнинга автомобилей. В студии, конечно, поспешили успокоить фанатов, заявив, что игроки смогут наткнуться на уже прокачанные версии машин. Многие восприняли как трагедию также отказ от бега по стенам.

С каждой такой новостью, с каждой вырезанной механикой, число игроков, надеющихся получить игру мечты, становилось только меньше. Кто-то настолько разочаровывался в польской студии, что и вовсе отменял ранее сделанный предзаказ, пытаясь наказать разработчика за неоправданные ожидания.

Переносы, переносы, переносы…

Ну и как же не упомянуть регулярно меняющуюся дату релиза. Изначально игру планировали выпустить в апреле 2020 года, но каждый раз по мере приближения к дате выхода, разработчики обламывали геймеров, выкладывая очередное сообщение об отсрочке, прозванным жёлтым экраном смерти. Последняя же, пока ещё не перенесённая дата релиза: 10 декабря 2020 года.

Именно последний перенос стал той точкой кипения. Дабы наказать поляков за очередной перенос много геймеров отправились занижать рейтинг других игр компании. Некоторые даже отправляли разработчиками письма с угрозами смерти. На это ведущий дизайнер игры заявил, что понимает негодование игроков и желание высказаться по этому поводу, однако пожелания смерти, расписанные в самых красочных подробностях, это уже совсем перебор.

Многие игроки – заложники ожиданий

Таким образом, многие игроки стали заложниками своих ожиданий. Отчасти в этом есть и вина самой студии, которая хоть и не говорила открытым текстом, что делает игру столетия, но всеми своими действиями пыталась это продемонстрировать. В конечном счёте перенос релиза говорит только о том, что разработчики банально не успевают сделать игру в сроки. Они переоценили свои силы и взвалили на себя непростые задачи, выполнение которых требует много сил и времени. Однако, в сложившейся ситуации, студия остаётся одной из немногих, если не единственной в настоящее время компанией, которая не пытается монетизировать каждый пиксель своей продукции. Стараясь сделать что-то действительно качественное.

Завышенные же ожидания какого бы продукта они не касались – это всегда плохо, сколько бы вам ни было лет. Представьте ситуацию, вам около десяти лет, ваши родители уезжают в командировку и говорят, что привезут из этой поездки вам какой-то подарок. Они не сказали какой именно. И вот ваша фантазия разыгрывается, вы воображаете себе десятки вещей, которые очень хотели бы заполучить. Наступает заветный день возвращения родителей, вам вручают заветную запечатанную коробку, распаковав которую вы получаете абсолютно бесполезную вещь, неспособную доставить никакого удовольствия.

Интересно, что с возрастом, у многих людей подобное поведение не только не проходит, но и усугубляется. Насмотревшись трейлеров фильмов, они буквально бегут в кинотеатры, по итогу выходя оттуда грустными. Наслушавшись отзывов о какой-то книге, они долго выбирают самую крутую обложку, а в итоге, начав читать, закрывают её после первых пяти страниц.

В случае с киберпанком, который я так же, как и многие из вас жду, я изначально отдавал себе отчёт сразу в нескольких вещах:

Во-первых, не стоит верить всему, что тебе говорят, показывают трейлеры, интервью и прочий контент. Ведь у его демонстрации всегда есть одна чёткая цель: заинтересовать и продать. Именно поэтому трейлеры игр выглядят как нечто фантастическое и невероятное, а сами игры по факту кардинально от них отличаются.

Во-вторых, не забывайте, какой на дворе год. Пандемия не только косит людей налево и направо, но и вносит коррективы в работу многих компаний. Работоспособность падает. Удалённая работа расслабляет. Координировать действия людей через видеосвязь непросто. Если разработчики киберпанка и до начала пандемии не успевали сделать многие анонсированные фишки, то представьте себе, сколько проблем добавилось после её начала.

Ну и в-третьих, постарайтесь никогда не строить каких-либо ожиданий. В принципе, это касается как каких-то вещей, так и людей. Относитесь ко всему исключительно холодно.

Таким образом, увидев наконец интересный вам фильм или поиграв в игру, вы можете столкнуться с двумя состояниями. Увиденное вам либо понравится, либо нет. Однако отсутствие ожиданий как таковых позволит получить вам очень приятные эмоции. Если продукт действительно окажется качественным, то вы ничего от него и не ждали, а он вон каким крутым оказался. В противном случае такой подход поможет сгладить негативные впечатления, ведь вы же всё равно от фильма или игры ничего и не ждали, а значит не сильно расстроитесь, если он окажется посредственностью.

А пока мы всем ждём выхода Cyberpank 2077, предлагаю посмотреть, как это делает жена Илона Маска, решившаяся на весьма откровенное фото в ожидании релиза игры.