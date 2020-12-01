Актер Киану Ривз, голос и внешность которого были использованы для персонажа Джонни Сильверхенда в новой игре Cyberpunk 2077, одним из первых получил к ней доступ. Глава студии CD Projekt RED Адам Кичиньский, разработавшей игру, рассказал, что Ривз дал ей очень высокую оценку.

Кичиньский также отметил, что игра вызвала только восторженные отзывы знаменитого актера. Однако он не уточнил, удалось ли Ривзу выбрать время, чтобы пройти Cyberpunk 2077 до последнего уровня.

Напомним, что выход игры Cyberpunk 2077 планировался еще на апрель текущего года, однако в эти планы внесла коррективы пандемия коронавируса. После этого премьеру откладывали еще несколько раз. Окончательная дата выхода, по мнению разработчиков – это 10 декабря. Именно тогда миллионы поклонников киберспорта смогут окунуться в мир Киберпанка.