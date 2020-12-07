Аналитики агентства Bloomberg провели исследование и выяснили, что самая ожидаемая игра последних лет Cyberpunk 2077 побьет все рекорды по уровню продаж. Сообщается, что уже за 2021 год разработчикам удастся реализовать 29,6 миллионов копий.

Напомним, что лидером по продажам среди игр, предназначенных для ПК и иных домашних девайсов, в настоящий момент является The Witcher 3: Wild Hunt. За 2019 год было продано 28 миллионов копий.

Выход Cyberpunk 2077, который несколько раз переносили по разным причинам, запланирован на будущий четверг. Известно, что уже в полночь игру от CD Project RED смогут получить владельцы игровых приставок Sony PlayStation и Xbox. Пользователи компьютеров из России должны быть готовы играть к трем часам ночи.

Эксперты Bloomberg сравнили не только предполагаемый уровень продаж, но и сумму средств, затраченных на разработку и продвижение игр. Так, у создателей третьей части «Ведьмака» на все это ушло около 80 миллионов долларов. Создание Cyberpunk 2077 обошлось на 50 миллионов дороже. Напомним, что обе игры разработала одна и та же польская компания CD Project RED.