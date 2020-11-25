Студия CD Project Red представила процесс игры Cyberpunk 2077 на консолях PS4 и PS5 в недавно опубликованном трейлере.

Как сообщается, трейлер был выложен на YouTube-канале проекта 24 ноября. В начале видео демонстрируется экран создания персонажа, а затем – поездка на машине по городу и пустошам. Первые минуты трейлера игра показывается на консоли PS4 Pro, затем, примерно на четвёртой с половиной минуте – на PS5. Всего ролик длится почти семь минут.

Игра должна выйти 10 декабря на PC, PS4 и Xbox Series X. Также, благодаря обратной совместимости, она будет работать на PS5 и Xbox Series. Полноценное обновление под консоли нового поколения выйдет лишь в следующем году и будет доступно, как отмечается, бесплатно.