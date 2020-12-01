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Исполнительница из Канады Клэр Буше, которая с 2012 года состоит в отношениях с бизнесменом Илоном Маском, опубликовала экстравагантное фото в собственном Инстаграм-аккаунте. Вместе со своей подругой Лив Боэри она сфотографировалась в туалете полностью обнаженной.

Девушки продемонстрировали оригинальный боди-арт, который на тела обеих был нанесен самой певицей. Таким образом они напомнили, что как и огромное количество почитателей игры Cyberpunk 2077, с нетерпением ждут ее скорого выхода.

Клэр Буше приняла непосредственное участие в создании игры, «исполнив роль» киборга в личине поп-звезды. В подписи к фотографии певица написала, что очень надеется на то, что геймеры сумеют добраться до того этапа приключений, на котором встретятся с ней.

Клэр Буше начала встречаться с Маском после его расставания с Эмбер Херд. Сейчас у пары уже есть сын с несколько странным именем X Æ A-12.

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