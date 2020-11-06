Согласно новому исследованию, совокупная экологическая угроза загрязнения пластиком и закисления океана оказывает значительное воздействие на виды, обитающие в нем.

Международная группа ученых обнаружила, что после трех недель нахождения в океане бактериальное разнообразие пластиковых бутылок было в два раза больше, чем в образцах, взятых из окружающей морской воды.

Однако в районах с повышенным содержанием углекислого газа большое количество таксономических групп, включая бактерии, играющие важную роль в переработке углерода, подверглись негативному воздействию.

И наоборот, другие виды, которые процветают в местах с пластиковыми отходами в открытом океане и потенциально могут вызывать болезни на коралловых рифах, увеличили свое количество.

Исследование также показало, что, хотя многие группы бактерий были общими для пластиковых, свободно живущих и связанных с частицами образцов, почти 350 были обнаружены только на пластмассах.

В статье в журнале Marine Pollution Bulletin ученые отмечают, что это исследование добавляет все больше доказательств того, что растущее присутствие пластикового мусора в океане создает новую среду обитания для бактерий.

Однако их результаты подчеркивают, что условия окружающей среды и местные экологические процессы будут играть важную роль в определении более широкого воздействия в ближайшие десятилетия.

Исследование проводилось Университетом Цукубы (Япония) и Университетом Плимута (Великобритания) в сотрудничестве с Университетом Кеймюнг (Корея), Национальным университетом Кёнпук (Корея) и Нанкинским университетом (Китай).

Ученые погрузили несколько пластиковых бутылок в море у японского острова Сикине, региона, известного своими утечками CO2, где выходящий газ растворяется в морской воде и создает условия, аналогичные тем, которые, как ожидается, возникнут во всем мире в ближайшие годы.

Затем они использовали комбинацию секвенирования ДНК и статистических методов, чтобы проанализировать, как бактерии колонизируют пластик по сравнению с окружающей природной средой, и могут ли повышенные уровни CO2 вызывать изменения в распределении бактерий.

Ведущий автор доктор Бен Харви, доцент Центра морских исследований Симода Университета Цукубы и выпускник плимутской программы по океанологии, отмечает: «Выброшенные пластиковые бутылки для питья стали обычным явлением в наших океанах, и мы ожидали, что они будут колонизированы различными типами бактерий. Мы также предсказали, что повышение уровня CO2 вызовет значительные изменения в бактериальных колониях, но все же было удивительно видеть степень этого изменения и то, как повышение уровня по-разному влияет на виды. Понимание того, что количество полезных видов сокращается, в то время как вредные процветают – очевидный повод для беспокойства в настоящем и будущем».

Исследователи из Цукубы, Плимута и другие сотрудники опубликовали несколько исследований за последнее десятилетие, показывающие угрозы, создаваемые закислением океана с точки зрения деградации среды обитания и потери биоразнообразия.

Последнее исследование пластмасс Университета Плимута в 2020 году было удостоено Юбилейной Королевской премии за высшее и дополнительное образование за новаторские исследования и политическое влияние на загрязнение океанов микропластиками.

Джейсон Холл-Спенсер, профессор биологии моря в Университете Плимута и старший автор исследования, добавил: «Ежегодно в океаны попадает до 13 миллионов тонн пластика с суши, и было показано, что они влияют на все морские виды. Добавьте к этому повышение уровня CO2 и это станет серьезной угрозой для мирового океана. Это подчеркивает важность принятия мер по соблюдению стандартов, требуемых международными договорами по климату, с тем чтобы уменьшить воздействие закисления океана и изменений температуры окружающей среды. В наших силах также изменить культуру, чтобы мусор, образующийся на суше, не стал опасным для окружающей среды в наших океанах, как сейчас, так и для будущих поколений».