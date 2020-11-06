Пара исследователей из Сиракузского университета нашла доказательства того, что древнее похожее на кальмара существо с панцирем в форме скрепки могло жить сотни лет. Линда Ивани и Эмили Артрук рассказали о своих исследованиях на онлайн-встрече Геологического общества Америки. Они также сообщили прессе о своих выводах.

Diplomoceras maximum жил примерно 68 миллионов лет назад (в водах вокруг современной Антарктиды), примерно в то же время, что и Tyrannosaurus rex – период, известный как маастрихтский ярус верхнего отдела меловой системы. D. maximum был большим, похожим на кальмара существом (его панцирь был более 1,5 метра в высоту), аммонитом, который был частью ныне вымершей группы головоногих моллюсков с щупальцами. Он вымер одновременно с динозаврами, предположительно по той же причине – столкновение с астероидом Чикшулуб. Что особенно выделяло D. maximum, так это уникальная форма его раковины. Верхняя часть изогнута назад и вперед, напоминая скрепку. В этой новой работе Ивани и Артрук открыли еще кое-что примечательное о древнем существе – его продолжительность жизни.

Пара исследователей изучала раковину экземпляра, который ранее был обнаружен другими учеными. В рамках своей работы они изучали его химический состав. С этой целью они отобрали образцы по длине его раковины с интервалом 50 см. Они также провели испытания на изотопы кислорода и углерода вдоль раковины, чтобы узнать больше о ее возрасте в целом и о том, как долго существо могло жить. При этом они обнаружили повторяющиеся изотопные сигнатуры. Исследователи предполагают, что они образовывались из метана, ежегодно попадающего в воду с морского дна. Поскольку они были окружены водой, метан ежегодно оставлял след, покрывающий раковину D. maximum. Сложив количество гребней на раковине, образованных метаном, исследователи смогли вычислить ее возраст. Они обнаружили, что D. maximum прожил примерно 200 лет.

Исследователи предполагают, что их открытие интересно, потому что, хотя некоторые современные моллюски живут примерно 200 лет, кальмары обычно живут только четыре или пять лет.