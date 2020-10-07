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Шушан Степанян, представитель оборонного ведомства Армении, отметил, что ВС Нагорно-Карабахской Республики удалось отбить у азербайджанцев высоту в рамках контрнаступления.

В опубликованном в соцсети Facebook сообщении говорится о том, что вчера, 6 октября, примерно в два часа дня по местному времени подразделения спецназа вместе с членами «Добровольческого движения» провели военную операцию на северном направлении, возвратив тем самым под контроль Армении высоту Варангатаг.

Ранее появилась информация о том, что Азербайджан смог продвинуться вглубь Нагорного Карабаха, заняв несколько поселений на его территории. Появляются данные об уничтоженных самолетах, беспилотниках, танках и другой техники обеих сторон конфликта.

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  • Анна
  • 06.10.2020
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