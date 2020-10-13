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Сын художника Никаса Сафронова, музыкант Лука Сафронов-Затравкин, высказался насчёт недавних слов Настасьи Самбурской о мужчинах, которые зарабатывают 30 тысяч рублей.

Как он считает, Настасье следовало молчать и не демонстрировать поклонникам свою «тёмную сторону». Как Лука выразился, более верным будет следить за своими высказываниями и внести светлое и доброе, даже если сам человек таковым не является.

Сафронов-Затравкин также высказался, что знаменитости очень сильно влияют на своих поклонников, и те начинают повторять за ними. И, если звезда рассуждает про «бабки», девочки начинают за ними повторять.

Настоящая любовь, как Лука высказался, может быть внезапной, и больше зарабатывать может то один, то другой. Мужчину же можно вырастить до генерала, а если ждать принца, то это приведёт к печальному концу, как уверен музыкант. Он выразил надежду, что Самбурская не станет себя ограничивать и зажимать в рамки.

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