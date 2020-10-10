читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальном сайте компании Sony появилась полезная информация для потенциальных покупателей новой модели консоли PlayStation 5. Производитель сообщил, что практически все игры (99%), которые запускались на PS4, будут совместимыми и с новым девайсом.

Кроме того, Sony перечислила те видеоигры, которые запустить на консоли пятого поколения не получится. Их всего десять. В список попали: В перечень несовместимых с PS5 игрушек попали Revenge of Kuma Volume One, DWVR, Just Deal With It, Afro Samurai 2, Shadow Complex Remastered, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, We Sing, Shadwen, Hitman Go: Definitive Edition, Joe’s Diner и Robinson: The Journey.

Всего пользователи новой консоли смогут запускать до 4 000 игр разных направлений и жанров. Для них также будут доступны игрушки, загружаемые из официального магазина, доступ к которым открыт прямо из девайса. По утверждению представителей Sony, качество контента на PS5 раскрывается по-новому, так как частота кадров стабилизируется, а скорость загрузки существенно повышается.

Вам может понравиться

В Mortal Kombat 11 добавлены персонажи Рэмбо, Милины и Рейна

В Сети появился трейлер очередного обновления для Mortal Kombat 11. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 10 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 октября – ясно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 10 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Армавир: погода, 10 октября – пасмурно, до 22 °C |