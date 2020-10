На официальном сайте компании Sony появилась полезная информация для потенциальных покупателей новой модели консоли PlayStation 5. Производитель сообщил, что практически все игры (99%), которые запускались на PS4, будут совместимыми и с новым девайсом.

Кроме того, Sony перечислила те видеоигры, которые запустить на консоли пятого поколения не получится. Их всего десять. В список попали: В перечень несовместимых с PS5 игрушек попали Revenge of Kuma Volume One, DWVR, Just Deal With It, Afro Samurai 2, Shadow Complex Remastered, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, We Sing, Shadwen, Hitman Go: Definitive Edition, Joe’s Diner и Robinson: The Journey.

Всего пользователи новой консоли смогут запускать до 4 000 игр разных направлений и жанров. Для них также будут доступны игрушки, загружаемые из официального магазина, доступ к которым открыт прямо из девайса. По утверждению представителей Sony, качество контента на PS5 раскрывается по-новому, так как частота кадров стабилизируется, а скорость загрузки существенно повышается.