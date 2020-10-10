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На презентации Where Gaming Begins, которая была организована компанией AMD, широкой публике представили новые процессоры Ryzen 5000, которые базируются на платформе Zen 3. По уверению производителя, они превосходят все существующие сегодня модели по производительности. В том числе, и Core i9 нового поколения от бренда Intel.

Посетителям презентации рассказали, что производительность процессоров в 25 процентов выше, чем в предыдущих моделях, которые были построены на базе Zen2. Они изготовлены по 7-нанометровой технологии, благодаря чему обеспечивается гораздо более низкое энергопотребление, чем у интеловских процессоров (10-нм). Кроме того, модель Ryzen 9 5900X обходит Core i9 по скорости на 7-10 процентов, если запускать игры и видео в разрешении 1080 p.

Выход новых процессоров на рынок запланирован на 5 ноября. Производитель также рассказал о ценах на разные модели серии. Самой дорогой из них будет Ryzen 9 5900X с 16 ядрами и частотой 4,9 ГГц. Приобретение этого процессора обойдется в 799 долларов. Восьмиядерные решения с частотой 4,7 ГГц будут стоить $449, модель с 12 ядрами 5900X (4,8 ГГц) – $549. За 299 долларов можно приобрести процессор Ryzen 5 5600X с шестью ядрами. Его частота – не более 4,6 ГГц.

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