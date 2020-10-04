На мероприятии «Игромир-2020» разработчики игры Cyberpunk 2077 во всей красе продемонстрировали ее русскую локализацию. Также команда The Most Games, которая занималась переводом видеоигры, выразила гордость от того, что в версию на русском языке удалось внедрить большое количество мата. Который не будет подвергаться цензуре.

Переводчики также рассказали, что в процессе работы не ориентировались на уже вышедшие польскую и английскую версии, а брали отдельные эпизоды из обоих вариантов. Они поделились впечатлением, что эти версии имеют существенные различия в озвучке. Но все же основой для их перевода можно назвать польский вариант, так как он ближе к русскому.

За 25 минут, которые были выделены переводчикам, они успели продемонстрировать несколько эпизодов, которые показали, что перевод действительно очень добротный. Также зрители смогли увидеть всех, кто работал над созданием локализации и узнать немного интересных деталей работы над игрой.