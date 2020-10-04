Военные эксперт издания The Wall Street Journal считают, что наблюдаемое сближение РФ с Белоруссией дает в руки первой серьезные козыри. Теперь Россия может существенно увеличить свое влияние, а также не дать НАТО шансов сдержать возможную атаку на его позиции.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что до этого сближения Беларусь выступала в качестве своеобразного буфера. Который давал военнослужащим Североатлантического блока возможность подготовиться к отражению нападения в течение двух-трех дней. Без него под серьезной российской угрозой оказывается Сувалкский коридор, захват которого обернется проблемами для прибалтийских государств.

Эксперты говорят о том, что Североатлантический блок обеспокоен тем, что учения «Славянское братство» получат продолжение в октябре. Также их пугает усиление калининградского региона, которое предпринимает российская сторона.

Чтобы хоть немного минимизировать риски, американские подразделения НАТО будут переброшены на территорию Литвы. Это, по мнению обозревателей, поможет Альянсу выполнить свои обязательства перед европейскими государствам, попадающими под удар из-за сближения Белоруссии с Россией.