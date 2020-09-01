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С начала сентября авиарейсы в Турцию из России могут возобновиться ещё из двух городов.

Способ доставлять туристов нашёл туроператор “Интурист”. Как сообщается, речь идёт о городах Екатеринбург и Минеральные воды. Из Екатеринбурга рейсы стартуют с 10 сентября, они будут происходить три раза в неделю. Из второго города авиарейсы начнутся немногим раньше – с 5 сентября, однако они будут осуществляться два раза в неделю.

Перевозкой займётся компания Red Wings. У рейсов, из указанных городов, будет происходить техническая пересадка в Ростове-на-Дону. Как отмечается, путешественникам надо будет выйти из самолёта с ручной кладью, пройти паспортный контроль, а затем вновь сесть в самолёт и продолжить путь. Заботиться о перемещении своего багажа им не придётся.

Отмечается, что если данный опыт окажется успешным, то стыковочные рейсы до Турции могут быть распространены и на другие города.

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