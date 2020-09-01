читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Бурятии 47-летний местный житель отрубил пальцы своей племяннице, которой всего пять лет.

Инцидент произошёл в одной из деревень региона 31 августа. Как сообщается, отец девочки и её дядя ушли в поле косить траву, взяв ребёнка с собой. Вскоре начался дождь, и мужчины перестали косить и приступили к употреблению алкогольных напитков.

Дядя дал племянницей свой телефон, чтобы она не мешала. Во время игры девочка нечаянно уронила устройство, и оно разбилось. В итоге обозлившийся мужчина сказал ей положить ладонь на пень, и топором отрубил ей два пальца. Затем он скрылся с места инцидента.

Пьяный отец привёл девочку домой, откуда её срочно госпитализировали. Один палец, как отмечается, врачи сумели пришить обратно.

Дядя пострадавшей был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит ВМС США

В издании Forbes сообщили, что субмарина, которую ранее заметили рыбаки неподалеку от… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Поклонники с трудом узнали Веру Алентову в платиновом парике

В прошедшие выходные в московском театре имени Пушкина прошла премьера спектакля “Ложные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.09.2020
  • читать 1 минуту

У беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем

Наталья Подольская некоторое время назад подтвердила слухи о второй беременности от Владимира… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 1 сентября – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 1 сентября – пасмурно, до 19 °C | Армавир: погода, 1 сентября – ясно, до 30 °C |