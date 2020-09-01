В Бурятии 47-летний местный житель отрубил пальцы своей племяннице, которой всего пять лет.

Инцидент произошёл в одной из деревень региона 31 августа. Как сообщается, отец девочки и её дядя ушли в поле косить траву, взяв ребёнка с собой. Вскоре начался дождь, и мужчины перестали косить и приступили к употреблению алкогольных напитков.

Дядя дал племянницей свой телефон, чтобы она не мешала. Во время игры девочка нечаянно уронила устройство, и оно разбилось. В итоге обозлившийся мужчина сказал ей положить ладонь на пень, и топором отрубил ей два пальца. Затем он скрылся с места инцидента.

Пьяный отец привёл девочку домой, откуда её срочно госпитализировали. Один палец, как отмечается, врачи сумели пришить обратно.

Дядя пострадавшей был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.