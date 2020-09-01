Фигурист Евгений Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал фото своего сына, отправившегося в этом году в первый класс.

В кадре юный Александр сидит в украшенном шариками классе за первой партой с табличкой со своим именем. Фотографией возле школы поделилась и мама мальчика Яна Рудковская. На снимке они позируют все втроём возле школы. В подписи Рудковская поздравила всех с Днём знаний.

Как отмечается, учиться Саша будет не в какой-нибудь частной школе, а государственной – средней образовательной школе “Перспектива”, находящейся в округе Власиха. Стоимость обучения здесь составляет 260 тысяч рублей за год.

Сам Александр, у которого тоже имеется собственная страничка в Instagram, опубликовал фото с первой грамотой, полученной за “стремление к знаниям и новым открытиям”.