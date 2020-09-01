В Англии, как и в других странах мира, 1 сентября стартовал новый учебный год. При этом учебные заведения ввели несколько новых запретов, связанных с пандемией SARS CoV-2. К примеру, шутливое покашливание или чихание сразу влечет за собой отчисление из школы или вуза.

Также в некоторых городах Британии в школах изменили порядок посещения туалетов. В Дерби, например, для каждого класса выделили «свою» уборную. Если школьники будут нарушать новое правило и пользоваться туалетом другого класса, их строго накажут.

Кроме того, ученики теперь не будут переходить из одной аудитории в другую и ходить в столовую. Заниматься им придется лишь в одном классе, а обедать нужно будет за партами. Для идентификации школьников из разных классов в отдельных школах предусмотрели целую систему разноцветных шнурков для обуви.

Под запрет в британских учебных заведениях также попали шутки о коронавирусе и распространение недостоверной информации о Covid-19.