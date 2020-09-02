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В издании Avia.pro сообщили, что подлодка потопила наиболее маленькое судно Военно-морских сил США, случайно столкнувшись с ним.

В Интернете был опубликован снимок, на котором можно увидеть, как корабль потихоньку идет на дно. В Соединенных Штатах его прозвали «одноклеточным суденышком» из «Морского боя», так как он обладает невероятно маленькими размерами.

Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал. В Минобороны США пока никак не прокомментировали данный инцидент. Согласно имеющимся сведениям, корабль мог повредить корпус подводной лодки.

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