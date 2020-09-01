Представители ПФР рассказали о прибавке к пенсии, которую в сентябре получит часть граждан, уже вышедших на законный отдых. Размер этой выплаты составит 5 686 рублей.

Речь идет о тех пенсионерах, которые в августе отметили восьмидесятый день рождения. Дополнительное заявление на получение денег писать не потребуется, так как прибавка начисляется в автоматическом режиме.

Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены еще для двух категорий пенсионеров. Прибавка в сумме 1421 рубль предусмотрена для тех граждан, которые до выхода на пенсию имели тридцатилетний трудовой стаж. Данная выплата адресована исключительно жителям сельской местности. Также 1895 рублей дополнительной к пенсии получат пожилые родители, на иждивении которых находятся студенты. Особо подчеркивается, что средства выплачиваются только в том случае, если ребенок пенсионера учится на очном отделении вуза.