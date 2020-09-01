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На учениях Rim of the Pacific Exercise американские военные уничтожили собственный корабль Durham, который выработал отведенный ему ресурс и был списан еще в 94-м году прошлого столетия. Видео данного фрагмента учений появилось сразу на нескольких интернет-ресурсах.

На кадрах можно разглядеть, как ракеты RGM-84 Harpoon, выпущенные по старому судну, сперва летят над поверхностью воды, а затем таранят борт корабля. Столкновение сопровождается мощным взрывом.

Десантный корабль Durham отправился в свое первое плавание еще в 1969-м. После 25 лет использования его списали на берег, а на нынешних международных учениях решили использовать в роли мишени. Наблюдателями выдвигаются версии, что помимо RGM-84 Harpoon американцы использовали для ликвидации судна еще и планирующий боеприпас GM-154 Joint Stand-Off Weapon.

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