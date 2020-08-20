На форуме Reddit пользователь rfyhjj7 рассказал о том, как ему удалось узнать об измене любимой девушки. Парень познакомился с российской красоткой по имени Диана и не сообщил ей о том, что знает русский язык. В дальнейшем это обстоятельство оказалось весьма полезным.

Не зная, что возлюбленный понимает по-русски, девушка свободно говорила при нем по телефону с подругами. Однажды она рассказала одной из собеседниц, что два раза изменила парню и чувствует вину перед ним, так как уверена, что совершила серьезную ошибку.

После этого rfyhjj7 на чистейшем русском сказал девушке, что она действительно ошиблась и выгнал ее из квартиры. Девушка, как и многие комментаторы поста, возмутилась, ведь парень сам ее обманывал с самого начала отношений.

Пользователь jephistopheles написал, что автор поста получил то, чего и добивался. Ведь он знал, что девушка может изменить ему, однако все равно начал с ней встречаться.