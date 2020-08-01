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В городе Уфа многие жители жалуются на продавцов некоторых магазинов, которые не носят маски и перчатки, несмотря на пандемию коронавируса.

Жалобы в основном появляются на сервисе «Яндекс районы». В одной из них отмечается, что продавцы рынка «Юрматы», расположенного в Инорсе, не используют средства индивидуальной защиты, хоть это прописано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Уфимцы, проживающие в северной части города, жалуются на поведение работников нескольких торговых комплексов. Например, в центре «Меркурий» продавцы, по неизвестной причине, перестали надевать медицинские маски. Горожане при этом отмечают, что никто не следит за соблюдением ранее принятых мер.

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