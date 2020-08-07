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Алина Загитова, российская фигуристка и победительница Олимпиады, сообщила о том, что получила от Владимира Путина, лидера РФ, подарок во время празднования своего совершеннолетия.

Спортсменка заявила, что в день рождения ей вручили телеграмму от российского президента с поздравлениями. Для нее этот презент стал наиболее неожиданным из всех. Она добавила, что подобное никогда не забывается. Загитовой исполнилось восемнадцать лет 18 мая текущего года.

В СМИ напоминают, что олимпийская чемпионка лично знакома с главой российского государства. Два года назад она посетила прием, прошедший в Кремле, на котором ей вручили государственную награду за победу в Олимпийских играх. В 2019 году она побывала на студии, где проходила «Прямая линия» с Путиным.

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