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Учёные обнаружили, что морские вши способны в течение нескольких минут выдерживать гидростатическое давление в 200 атмосфер.

Как отмечается, морские вши – это морские насекомые, питающиеся кровью животных, на которых обитают. Они живут на тюленях, морских львах и моржах. Как выяснилось по результатам исследования, они способны выживать в глубоком океане, будучи погружённым на глубину в две тысячи метров, где давление составляет 200 килограммов на квадратный сантиметр.

Отмечается, что вошь считалась мёртвой, если после погружения на 10 минут она не подавала признаков жизни в течение двух часов. Большая часть вшей после такого испытания выжила. Также одну особь вши случайно подвергли давлению в 450 килограммов на квадратный сантиметр, и она тоже, к удивлению учёных, выжила.

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