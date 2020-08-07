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Для российских туристов, возвращающихся из-за границы на родину, подготовили специальные правила, которым им нужно будет следовать, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Отмечается, что путешественникам необходимо будет заполнить особую анкету на портале Госуслуг и после приезда домой сдать тест на коронавирус (на эту процедуру дается три дня). Затем его результаты нужно опубликовать на сайте. В случае отказа от следования данным правилам придется заплатить штраф в размере до 15 000 рублей.

Всем иностранным и российским гражданам, прибывающим из других стран, необходимо заполнить анкету на борту самолета, а потом передать его в местный орган Роспотребнадзора. Более подробную информацию о правилах можно почитать в памятке для туристов, собирающихся выехать из страны в ближайшее время.

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