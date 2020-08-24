Подмосковный губернатор Андрей Воробьев на сайте регионального правительства попросил подробно разъяснить родителям, как именно будет проходить обучение в новом учебном году. Она написал, что каждая семья, в которой растет школьник, должна знать, каким образом реализуются планы по обеспечению максимальной безопасности детей.

По словам Воробьева, система обучение претерпит некоторые изменения для соблюдения всех санитарных требований. Во-первых, в школах будут регулярно проводиться дезинфекционные мероприятия, направленные на предотвращение заражения коронавирусом. Во-вторых, каждый класс будет учиться лишь в одном помещении, не переходя из аудитории в аудиторию. Теперь это будут делать учителя, что сведет к минимуму возможные риски.

Ранее также сообщалось, что традиционные линейки, приуроченные к началу учебного года, будут организованы исключительно для учеников 1 и 11 классов.