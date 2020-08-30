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Жераль Дарманен, руководитель французского МВД, решил заступиться за женщин, загорающих на пляжных территориях без верха.

Ранее полицейские, служащие во французском городе Сент-Мари-де-ла-Мер, призвали трех девушек прикрыть грудь. Дело в том, что на них подала жалобу возмущенная семья, которая отдыхала на том же пляже вместе с детьми.

На своей страничке в соцсети Twitter глава МВД Франции заявил, что сотрудники правоохранительных органов поступили неправильно, так как попытались ограничить свободу отдыхающих девушек. В данном городе нет правил, запрещающих ходить на пляже топлесс.

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