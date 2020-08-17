Несколько недель назад бывшая ведущая телешоу «Орел и Решка» обратилась к поклонникам программы. Она дала слово вернуться на проект, если пост наберет нужное количество комментариев. Это условие было выполнено, поэтому Настя решила сдержать свое обещание.

На новый сезон редакторы заявили Настю Ивлееву в роли ведущей трэвел-шоу, однако длительное время ее участие все же оставалось под вопросом. Все дело в том, что вести программу должно два человека, а партнера вернувшейся девушки никак не удавалось найти.

Зрители выдвигали множество кандидатур, предлагали вернуть первого партнера Ивлеевой, Антона Птушкина, но редакторы решили по-своему. Они заявили на проект в роли второй ведущей Юлию Коваль. Девушка является давней подругой Насти, поэтому они должны сработаться без особых проблем.