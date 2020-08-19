Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина прокомментировала слухи о дистанционном обучении в регионе.

Как отмечается, на днях в Сети распространились слухи о том, что в Подмосковье с 20 сентября все школьники будут переведены на дистанционное обучение. По словам Каклюгиной, этому фейку верить нельзя, и откуда он пошёл, она не имеет представления. Также она не может предположить, кто является распространителем подобных слухов.

Министр образования отметила, что школьники начнут учиться в обычном режиме с 1 сентября. Однако в школах будет действовать требование соблюдать все меры профилактики коронавируса, в том числе проводить дезинфекцию помещений и ежедневное измерение температуры как у школьников, так и учителей.