Константин Чумаков, американский вирусолог, рассказал, почему в Соединенных Штатах наблюдается самая высокая заболеваемость коронавирусом на планете.

На сегодняшний день, 22 августа, в США выявлено 5 миллионов 623 тысячи случаев заражения COVID-19, причем от данной болезни скончалось более 175,4 тысячи американцев. Согласно словам эксперта, эти числа объясняются несколькими факторами. Во-первых, местное население очень мобильно и долгое время страна была открыта для посещения иностранцами. Во-вторых, отсутствие строгого карантина. Однако вскоре население начало самостоятельно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Специалист добавил, что в последние дни количество новых случаев инфицирования снижается, поэтому можно говорить о том, что заболеваемость идет на спад. Однако в некоторых штатах, например, во Флориде и Калифорнии ситуация все еще не стабилизировалась, так как коронавирусная инфекция пришла в них позднее.