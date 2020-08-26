Певица Вера Брежнева возмутила своих подписчиков в Instagram излишне откровенной видеозаписью.

В кадре Брежнева идёт по пляжу в короткой юбке розового цвета со шлейфом, при этом её грудь полностью обнажена. Она оглядывается на камеру, и, улыбаясь, прикрывает грудь руками, не позволяя увидеть что-либо лишнее.

Однако поклонники 38-летней певицы посчитали, что для замужней женщины такое поведение излишне фривольно. Они задались вопросом, что же это за “срамота”, и посоветовали Брежневой прикрыть все прелести и начать вести себя более скромно. Как они указали, замужняя женщина, тем более мать двоих детей, обнажаться публично не имеет права и не должна волновать своего мужа.

Впрочем, немало подписчиков и оценили вид Брежневой, и осыпали её комплиментами. Сами певица пока что не прокомментировала выпады в свой адрес.