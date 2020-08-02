Известный публицист и эрудит А. Вассерман сравнил текущую ситуацию с Covid-19 в США и РФ. По его мнению вероятность второй волны заражения в обеих странах является минимальной. Но США все же подвержены большему риску повторения пандемии.

«Со страхом ожидаемая и у нас, и у американцев вторая волна в настоящий момент настигает совсем другие страны. Те, которые поспешили выйти из первой. Да, в метро и магазинах нас еще заставляют надевать перчатки и маски, однако жесткие ограничения сейчас уже не нужны», – заявил публицист.

Он рассказал, что Россия за последние два месяца сумела грамотно организовать и диагностику, и систему лечения Covid-19. В это же время американцы не сумели продвинуться столь далеко. У них просто не существует единой сети, из-за чего США до сих пор сталкивается с серьезными проблемами. Даже если они изобретут вакцину и вылечат всех инфицированных, после этого придется серьезно поработать над созданием такой сети.