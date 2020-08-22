В Тюмени в результате столкновения мотоцикла и автомобиля погиб 41-летний мужчина.

Согласно информации пресс-службы регионального ГИБДД, инцидент произошёл в пятницу 21 августа в 23:05. Предварительно было установлено, что 45-летний водитель автомобиля совершал передвижение по улице Республики. На перекрёстке он совершил поворот на улицу Мельникайте, при этом отмечается, что этот выполненный им поворот нарушал требования дорожного знака.

Таким образом, он не пропустил мотоцикл, в результате чего и произошло ДТП. Водитель мотоцикла скончался на месте инцидента. Кроме того, пострадала его пассажирка, которой в этот день исполнилось 15 лет. Ей, с тяжёлыми травмами, доставили в больницу.

Мотоцикл, как отмечается, не был зарегистрирован. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.