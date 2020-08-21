В Санкт-Петербурге врачам пришлось провести операцию и извлечь звезду с погон из офицера, который нечаянно её проглотил.

Как сообщается, инцидент произошёл во время празднования получения воинского звания. Новоиспечённому капитану, которому был присвоен третий ранг, требовалось выпить традиционный стакан водки. При этом в стакане были звёзды с новых погон, которые были присвоены капитану. В итоге в ходе празднования офицер проглотил звезду.

Исправлять ситуацию пришлось медикам Военно-медицинской академии имени Кирова. Проведённая операция была оформлена официальным образом с подробным изложением истории болезни в медицинской карте офицера. Как отмечается, фото этой карты с диагнозом разошлось по всему личному составу Западного военного округа.