читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Санкт-Петербурге врачам пришлось провести операцию и извлечь звезду с погон из офицера, который нечаянно её проглотил.

Как сообщается, инцидент произошёл во время празднования получения воинского звания. Новоиспечённому капитану, которому был присвоен третий ранг, требовалось выпить традиционный стакан водки. При этом в стакане были звёзды с новых погон, которые были присвоены капитану. В итоге в ходе празднования офицер проглотил звезду.

Исправлять ситуацию пришлось медикам Военно-медицинской академии имени Кирова. Проведённая операция была оформлена официальным образом с подробным изложением истории болезни в медицинской карте офицера. Как отмечается, фото этой карты с диагнозом разошлось по всему личному составу Западного военного округа.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Певица Ирина Дубцова поделилась фотографией своего отдыха в Турции, продемонстрировав отличную фигуру.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Навальный получил отравление нейротоксикантами

Медики поставили предварительный диагноз блогеру Алексею Навальному – они считают, что он… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец приобрела у российского мастера нож на заказ.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 21 августа – дождь, до 21 °C |