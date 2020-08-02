читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители ПФР рассказали прессе о том, что увеличение пенсионного возраста, о котором постоянно ведутся разговоры, коснется не всех российских пенсионеров. Для некоторых категорий граждан ничего существенно не изменится, и они будут выходить на заслуженный отдых так же, как и раньше.

Так, пенсионный возраст останется прежним для всех граждан, получивших право на досрочную пенсию. К ним относятся люди, работающие на железной дороге и плавучем составе, в горячих цехах, на подземных и открытых работах по добыче природных ископаемых. Досрочно уходят на заслуженный отдых также представители гражданской авиации, водители автобусов и другого общественного транспорта, сотрудники силовых структур и спасательных служб.

Кроме того, не изменится пенсионный возраст для людей с ограниченными физическими возможностями, матери, родившие и воспитавшие более 5 детей, опекуны и родители детей-инвалидов. С полным списком все желающие могут ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Жена главы Якутии зарабатывает в 2,5 раза больше супруга

Супруга Айсена Николаева, руководителя Республики Саха (Якутия), зарабатывает в два с половиной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Леди Гага показала себя на фото без макияжа

Леди Гага, известная исполнительница из США, разместила на своей страничке в «Инстаграме»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Рэпер Моргенштерн поставил ультиматум другому исполнителю из-за песни

Алишер Моргенштерн, известный рэп-исполнитель из Уфы, поставил ультиматум своему коллеге, имя которого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 2 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 августа – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 25 °C | Подольск: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 2 августа – небольшой дождь, до 24 °C |