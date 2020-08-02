Представители ПФР рассказали прессе о том, что увеличение пенсионного возраста, о котором постоянно ведутся разговоры, коснется не всех российских пенсионеров. Для некоторых категорий граждан ничего существенно не изменится, и они будут выходить на заслуженный отдых так же, как и раньше.

Так, пенсионный возраст останется прежним для всех граждан, получивших право на досрочную пенсию. К ним относятся люди, работающие на железной дороге и плавучем составе, в горячих цехах, на подземных и открытых работах по добыче природных ископаемых. Досрочно уходят на заслуженный отдых также представители гражданской авиации, водители автобусов и другого общественного транспорта, сотрудники силовых структур и спасательных служб.

Кроме того, не изменится пенсионный возраст для людей с ограниченными физическими возможностями, матери, родившие и воспитавшие более 5 детей, опекуны и родители детей-инвалидов. С полным списком все желающие могут ознакомиться на официальном сайте ведомства.