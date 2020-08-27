Омский Следственный комитет возбудит против матери убитого ребенка уголовные дела сразу по двум статьям. Надежда Сошкина обвиняется в том, что не выполняла свои обязанности по воспитанию сына должным образом, а также не оказала помощь, когда мальчик в этом нуждался.

Страшная трагедия произошла в Окошниковском р-не Омской области. В конце июля мать вместе со своим сожителем отправилась в гости к соседям, где употребляли спиртные напитки. По возвращению домой они позвали с улицы ребенка, однако тот расплакался, не желая прекращать игру. Тогда 34-летний мужчина ударил малыша в живот.

Травма, вызванная нанесенным ударом, привела к летальному исходу. Ребенок скончался под утро. Мать, которая знала о травме, решила не вызывать сотрудников полиции и «скорую», что и привело к трагедии.

Отчим в настоящий момент находится в СИЗО. Мать, воспитывающая 5-летнего сына и двух дочерей, находится на учете за плохое исполнение своих обязанностей. Теперь ей придется предстать перед судом вместе с убийцей 3-летнего ребенка.