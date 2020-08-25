Школа №71, расположенная в Краснодаре, установила своеобразный рекорд. В ней было сформировано целых 33 первых класса – как раз по количеству букв русского алфавита. Руководство общеобразовательного учреждения заявляет о том, что дети смогут учиться вполне комфортно, так как в школе хватит места для всех.

Региональный департамент образования пояснил, что помимо основного здания, школа владеет еще пятью корпусами. Один из них, рассчитанный на полторы тысячи первоклассников, располагается на ул. Байбакова.

Немного не дотянула до рекорда и краснодарская школа №11. Ей удалось сформировать только 22 класса для детей, которые только начинают учиться. Администрация города сообщила, что в обоих учреждениях нет проблемы с недостатком места для такого количества учеников.

Всего в 2020 году в школах города будут учиться 160 тысяч детей. При этом 18,5 тысяч пойдут в первый класс.