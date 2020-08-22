В Новокузнецке между работником общественного транспорта и пассажиркой произошел конфликт из-за нарушения масочного режима.

Как сообщается, кондуктор потребовал от пассажирки надеть маску, которая у неё с собой была. Однако женщина отказалась это делать, так как, по её словам, является астаматиком и инвалидом второй группы. Кондуктор начал оскорбительно выражаться в отношении пассажирки, и та подошла к нему.

После этого кондуктор, по словам очевидца инцидента, поставил подножку женщине. Между ними завязалась потасовка, в которую вмешался ещё один пассажир. Происходящее было снято очевидцев на видео.

Уточняется, что в Новокузнецке диагноз астмы или иной другой медицинский показатель не является основанием для того, чтобы не носить маску.