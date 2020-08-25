В Подмосковье местные жители вновь могут пройти диспансеризацию и профосмотр.

Как отмечается, они были прекращены на время действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Теперь же из-за улучшения эпидемиологической обстановки они вновь начали свою работу.

Особое внимание было уделено безопасности – так, в медицинских центрах обязательны маска и перчатки, также требуется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию или профосмотр, нужно придти на приём к терапевту. Записаться можно через портал госуслуг, а также по телефону. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра, как отмечается, позволяет выявить заболевания ещё на ранних стадия, что позволяет своевременно приступить к лечению.