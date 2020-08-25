читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подмосковье местные жители вновь могут пройти диспансеризацию и профосмотр.

Как отмечается, они были прекращены на время действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Теперь же из-за улучшения эпидемиологической обстановки они вновь начали свою работу.

Особое внимание было уделено безопасности – так, в медицинских центрах обязательны маска и перчатки, также требуется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию или профосмотр, нужно придти на приём к терапевту. Записаться можно через портал госуслуг, а также по телефону. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра, как отмечается, позволяет выявить заболевания ещё на ранних стадия, что позволяет своевременно приступить к лечению.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Наталья Штурм ответила поклонникам Легкоступовой, возмущённым её похоронами

Наталья Штурм ответила поклонникам Валентины Легкоступовой, которые возмутились, что певицу похоронили “не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.08.2020
  • читать 1 минуту

Россиянка стала жертвой грабителей в турецком Мармарисе

В турецком городе Мармарис преступники ограбили россиянку и угнали её автомобиль. Двое… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кузбасс стал лидером России по приросту новых случаев коронавируса

В Кемеровской области был зафиксирован самый большой в России прирост числа пациентов,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 25 августа – пасмурно, до 22 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 27 °C |