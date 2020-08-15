Сотрудники подмосковного комитета лесхоза сообщили о том, то в лесах региона грибники начали замечать большое количество грибов-слизивиков, называемых «ведьминой рвотой».

Речь идет о ликогале древесинной, являющейся разновидностью плесени, которая паразитирует и распространяется на гниющих деревьях. Ее клетки способны обходиться без питательных элементов и воды несколько десятилетий. Данный организм обычно появляется в темных и сырых местах, пытаясь найти микроскопические организмы.

Отыскав достаточный объем пищи, плесень начинает «пускать корни», образуя грибообразный шарик, который похож на дождевик. Если нажать на него, то тут же появится жидкость, содержащая в себе споры. Эти «грибы» не съедобны, поэтому специалисты рекомендуют обходить их стороной.