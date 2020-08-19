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В Ленинградской области к Яблочному Спасу, который отмечается 19 августа, было собрано практически 100 тонн различных ягод.

Как сообщается, урожай ягод составил 98,5 тонны, при этом сбор в настоящее время всё ещё продолжается. Этот показатель на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Всего было собрано 74,7 тонны садовой земляники, что составляет 72% к плану. Урожай малины составил 22 тонны – 54%, а чёрной смородины – 1,8 тонны, или 106%.

Отмечается, что в регионе возрождается промышленное садоводство. На плодово-ягодные сады было выделено 300 гектаров земли по инвеспроекту. Выращиванием земляники, к примеру, занимается 14 крестьянских фермерских хозяйств. Сейчас урожай собирают с ягодников и кустарников, а яблоки ожидаются в 2023 году.

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